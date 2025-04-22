23 Nisan Çocuk Şenliği Yapıldı

ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLADI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi. Taşköprü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, tarihi Taş Köprü üzerinden yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Gürcistan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk dansları toplulukları, rengarenk kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

SHOW PERFORMANSLARI İLGİYLE İZLENDİ

Şenlik, burada halk dansları topluluklarının gösterileriyle devam etti. Minik dansçıların sahnedeki performansları, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Etkinlikte söz alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 23 Nisan’ın sadece bir bayram olmadığına ve çocukların değerini simgeleyen özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, yarının aydınlık Türkiye’sinin mimarlarısınız. Bizler de sizler için daha iyi imkanlar sunmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Etkinliğe Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.