23 Nisan Coşkuyla Adana’da Kutlandı

23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen tören ve etkinliklerle bu özel günün anlamı etkin bir şekilde yaşatılıyor. Çocukların babalarının omzuna çıkıp töreni izlediği anlar, bayramın neşesini artırıyor.

ÇOCUKLARIN GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ

Kutlamalar sırasında, çocuklardan oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca, yapılan yarışmalarda ödül kazanan öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri veriliyor. Bu ödül törenleri, çocukların başarılı çalışmalarını taçlandırıyor.

ADANA’DAKİ KONUŞMALAR

Programda, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de söz alarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bu özel günün büyük bir şan ve şerefle kutlandığını ifade ediyor. Törene katılanlar arasında şehir protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar yer alıyor. Kutlamaların atmosferi, çocukların neşesi ve katılımcıların heyecanıyla dolup taşıyor.