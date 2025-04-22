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23 Nisan’da Borsa İstanbul Açık Mı?

23 NİSAN’DA BORSALARIN DURUMU

Yatırımcıların merakla beklediği ve “23 Nisan borsa açık mı?” sorusu, özellikle hisse senedi ve vadeli işlemler piyasasında işlem yapacak olanlar için kritik bir konu oluyor. 23 Nisan’da Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağı ve işlem saatleri yatırımcılar için önemli bir bilgi sunuyor.

DETAYLAR VE AÇIKLAMALAR

23 Nisan’da Borsa İstanbul’un açık mı kapalı mı olacağına ilişkin bilgiler, yatırımcıların işlem stratejilerini belirlemesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu tarihte borsa ile ilgili detayları takip etmek, yarım kalmaması için önem taşıyor. Borsa İstanbul’un açılışı ve kapanış saatleri yatırımcıların dikkat etmeleri gereken unsurlar arasında yer alıyor.

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