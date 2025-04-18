23 Nisan’da Noterler Çalışıyor Mu?

23 NİSAN’DA NOTERLERİN DURUMU

Resmi tatil olan 23 Nisan’da noterlerin çalışma durumu, Diyanet ve hükümetin açıklamaları sayesinde kesinlik kazandı. Türkiye genelinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları tatil olurken, “23 Nisan noterler çalışıyor mu” sorusu da bu bağlamda netleşti. 23 Nisan’da noterlerin durumu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek bulundukları ildeki noterlerin durumunu sorgulayabilir.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığını öğrenmek isteyenler, kayıtlı oldukları il üzerinden araştırma yaparak acil işlemler için alternatif bir yol bulabilir. Bu sayede tatil gününde bile gerektiğinde noter hizmetlerinden yararlanmak mümkün olabiliyor.

RESMİ TATİLLER LİSTESİ

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı