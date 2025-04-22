23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde, çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmak mümkün olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü geçerli olacak.

SEFERLERDEN YARARLANMA DETAYLARI

Belirlenen gün içerisinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı gibi seferlerden faydalanan vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Bu kapsamda, belediyeler ve bunların oluşturduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.