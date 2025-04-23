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23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar çerçevesinde, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz biçimde yararlanabilecek.

HİZMETLERDEN YARARLANACAK ARAÇLAR

Belirtilen hizmetler arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri yer alıyor. Ayrıca, belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmelerce sunulan toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

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