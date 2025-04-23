Haberler

23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi olarak duyurulan bu karar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü geçerli olacak. Bu gün, vatandaşlar belirli toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

BU HİZMETLERDEN YARARLANACAKLAR

Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleriyle belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda noterlerin çalışıp çalışmayacağı, resmi açıklamalara göre kamu kurumlarının tatil olması nedeniyle hayır.
Haberler

İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Verildi

44. İstanbul Film Festivali'nde 'Ders Olsun' en iyi film ödülünü kazanırken, 'Yeni Şafak Solarken' en iyi yönetmen ödülünü aldı. Toplamda 18 ödül dağıtıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.