23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi olarak duyurulan bu karar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü geçerli olacak. Bu gün, vatandaşlar belirli toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

BU HİZMETLERDEN YARARLANACAKLAR

Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleriyle belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.