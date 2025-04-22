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23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu düzenleme sayesinde, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü vatandaşlar çeşitli toplu taşıma araçlarından yararlanabilecek.

BELİRLİ HATLAR KAPSAMDA

Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri gibi toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının hükümlerinden muaf tutulacak. Bu düzenleme, bayram coşkusunun daha iyi yaşanmasını sağlamayı amaçlıyor.

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