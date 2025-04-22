23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsizdir

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hale geliyor. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile duyuruldu ve 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar için bazı toplu taşıma araçlarından yararlanma imkanı tanıyor.

ÜCRETSİZ HİZMETLERDEN YARARLANILACAK ARAÇLAR

Alınan karar doğrultusunda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacak olan kişiler, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak. Bu uygulama, vatandaşların bayramı daha rahat ve keyifli geçirmesine katkı sağlayacak.