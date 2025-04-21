23 Nisan’da Uçurtma Şenliği Yapıldı

ŞENLİK GÖKYÜZÜNDE RENKLERLE DOLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinyurdu köyü mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliği, oldukça renkli anlara sahne oldu. Gemlik Kent Konseyi’nin önderliğinde çocukların düzenlediği bu etkinlik, onlara bayram coşkusunu gökyüzünde deneyimleme fırsatı sundu. Şenlik, Saaddettin Gökbulut’un yönettiği uçurtma atölyesi ile başladı. Burada katılımcılar, uçurtma yapımının tekniklerini ve detaylarını öğrenme şansı buldu.

ÇOCUKLAR İÇİN KEŞİF DOLU ETKİNLİKLER

Şenlik boyunca çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri, yüz boyama, mini disco gibi aktiviteler düzenlendi. Ayrıca katılımcılara sandviç, kek ve meyve suyu gibi ikramlar sunuldu. Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salan katılımcılar, coşku dolu anlar yaşadı ve etrafı neşeyle doldurdu. Etkinliğe dair düşüncelerini paylaşan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “Çocuklarımızın uçurtmalarla çocukluğunu yaşamaları, oyunlar oynaması ve kendilerini mutlu hissetmeleri bizleri de sevindiriyor. Halkımızın yoğun katılımı, bizlere bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.

Gemlik Beşiktaş Taraftar Derneği, Gemlik Özel Elma Şekeri Kreşi, Gemlik Fenerbahçe Taraftarlar Derneği, Gemlik Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Bursa Mag-Der’in destekleriyle gerçekleştirilen bu şenlik, katılımcılar için unutulmaz bir 23 Nisan anısı olarak hafızalarda yer etti.