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23 Nisan’da Yollar Ücretli Olacak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESMİ TATİLDİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak geçiyor. Bu gün nedeniyle kamu kurumları, okullar ve pek çok iş yeri kapalı kalıyor. Ancak, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmaması, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak belirleniyor. Şu an için 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 23 Nisan 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmediği, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi yollar, bayram günlerinde de ücretsiz geçiş kapsamına girmiyor. Bu durum, 23 Nisan 2025’te bu yolların ücretli olacağı öngörüsünü beraberinde getiriyor.

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