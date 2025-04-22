23 Nisan Eğlenceleri Çocukları Mutlu Etti

ÇOCUKLAR İÇİN YOĞUN İLGİ GÖREN ETKİNLİKLER

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu özel gün için şenlik programı gerçekleştirdi. Sepetçi Kasrı’nda yer alan Yeşilay’da yapılan etkinlikte çocuklar, uçurtma atölyesi, spor ve sanat aktiviteleri, masal ve drama atölyeleri gibi çeşitli etkinliklere katıldılar. Etkinlikte bulunduğu süre boyunca çocuklar keyifli anlar yaşadı.

YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Etkinlikte bir konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliğidir. Ulusal Egemenlik meselesi bizim için çok önemli. Çünkü biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanlığımızın bağımsızlığı ve egemenliği için çalışma yapıyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken bir bayram. Çocuklarımızı misafir ettik, İstanbul’un farklı okullarından buraya geldiler. Bütün gün boyunca bir şenlik içinde programımız devam edecek. Onlara yaşam becerileri eğitimi vereceğiz. Bu çalışma sadece burada kalmayacak. Türkiye’nin her yerinde 120 şubemizde bu hafta boyunca 300’ün üzerinde etkinliği organize etmiş, çocuklarımıza, gençlerimize egemenlik vurgusunu bayram şenliği içerisinde sağlıklı yaşamla birlikte iletmiş olacağız” şeklinde belirtti.

Başkan Dinç, etkinliklerde yer alan çeşitli faaliyetleri aktararak, “Burada 300’ün üzerinde öğrenci var. İlkokul, ortaokul öğrencilerini misafir ediyoruz. Çocukların aileleri bugünü heyecanla bekliyorlardı. Farklı programlar burada var. El becerileri var, sportif faaliyetler var, eğitimler var, sanatla ilgili çalışmalar var. Çocuklar geldiği andan itibaren 4 saat burada gezip faaliyetlere katılıp farklı organizasyonlara katılabiliyorlar. Burada yaşam becerileri atölyemiz var. Yaşam becerileri atölyesinde hem sağlıklarını korumak, hem de bağımlılıklara karşı nasıl hayır diyeceklerine karşı beceri kazandırmak için etkinlikler olacak” ifadelerini kullandı.