23 Nisan Eğlencesi Gerçekleşti. Kids Enjoyed 11 Workshop

ETKİNLİKTE YETENEKLERİ GELİŞTİRİYORLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen ’23 Nisan Şenliği’ etkinliğinde, öğrenciler atölye çalışmaları ile yeteneklerini geliştiriyor ve arkadaşları ile keyifli zaman geçiriyor. Minik katılımcılar, geleneksel Türk süsleme sanatlarını tanıtan atölyelerin yanı sıra strateji, yaratıcılık ve bilim içerikli etkinliklere katılıyor. Ayrıca, üretken yapay zeka robotu ‘Demokrasi’ çocuklarla buluştu. Çocuklar, sanatçılar ve eğitmenlerin rehberliğinde ebru, tezhip, minyatür, çini boyama, satranç, sepet örme, çarpana dokuma, makrome, resim, kimya ve drama gibi atölyelerde eğlenceli anlar yaşıyor.

UMUT IŞIĞI OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, etkinliğe katılan öğrencilere hitaben, “Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umut ışığısınız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde millet egemenliğinin temsilcisi olan 15 Temmuz Demokrasi Müzemizde organize edilen, ebru, çini, makrome, sepet örme, minyatür, satranç, kimya, yapay zeka ve benzeri 11 farklı atölyeyi içeren geleneksel Türk süsleme sanatı, bilim, yapay zeka gibi temel kavramları ön plana çıkarmayı hedefleyen uygulama ve eğlence temelli bu etkinlik kapsamında sizlerin bayramı kutlu olsun” dedi.

DÜNYA ÇOCUKLARINA SELAM

Yücetepe İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Engin Demir Keleşoğlu, etkinlikte teknoloji atölyesinde çalıştığını belirtti ve “Atatürk’ü çok seviyorum. Çünkü Atatürk bize bu bayramı armağan etmiş. O hala kalbimizde yaşıyor, ölmedi. Tüm dünyadaki çocuklar kardeştir. Eğlenelim, oynayalım. Bayramın tadını çıkaralım” diye konuştu.

EĞLENME HAKKI HERKESİN

Aynı okuldan başka bir 2. sınıf öğrencisi Şura Yücel, makromeden bileklik yaptığını ve çok mutlu olduğunu aktararak, “Bu etkinlik, katıldığım en güzel etkinlik. Atatürk’e bu bayramı bize armağan ettiği için yaşasaydı çok teşekkür etmek isterdim. Eğleniyorum ve gururlu bir gün gibi geliyor bana. Bence bu bayramı kutlamak tüm ülkelere bir hediye. Herkesin eğlenmeye hakkı var. O yüzden bence bugünlerde eğlenmemiz gerekiyor. Bugünü bize Atatürk eğlenmemiz için armağan etmiş” dedi. Diğer bir öğrenci Alya Taştan ise 23 Nisan temalı resim yaptıklarını belirtti ve “İlginç oyunlar, bilmediğim oyunlar oynadık. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Atatürk iyi ki bu bayramı bize armağan etmiş” ifadelerini kullandı.