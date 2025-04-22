’23 Nisan’ Etkinliği Notları Hazırlandı

ANKARA’DA 23 NİSAN ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

ANKARA’da ’23 Nisan Şenliği’ etkinliği çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde yapılan atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, geleneksel Türk sanatlarını ve yapay zeka teknolojilerini deneyimleme imkanı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan müzede gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler atölyelere katılarak yeteneklerini geliştirdi ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi. Minik katılımcılara, geleneksel Türk süsleme sanatlarına dair atölyelerin yanı sıra, strateji, yaratıcılık ve bilim odaklı çalışmalar da sunuldu. Ayrıca, üretken yapay zeka robotu ‘Demokrasi’ çocuklarla buluştu. Ebru, tezhip, minyatür, çini boyama, satranç, sepet örme, çarpana dokuma, makrome ve drama gibi çeşitli atölyelerde sanatçılar ve eğitmenler eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

UMUT IŞIĞI OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, etkinlik boyunca öğrencilere seslenerek, “Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umut ışığısınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen bu etkinlikte geleneksel Türk süsleme sanatı, bilim ve yapay zeka gibi kavramları ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE AKTİFİTESİ

Yücetepe İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Engin Demir Keleşoğlu, teknoloji atölyesindeki deneyimlerini paylaşarak, “Atatürk’ü çok seviyorum. Çünkü Atatürk bize bu bayramı armağan etmiş. O hala kalbimizde yaşıyor. Tüm dünyadaki çocuklar kardeştir. Eğlenelim, oynayalım ve bu bayramın tadını çıkaralım” diye belirtti.

BAYRAM FUHUŞUNDAN HAZ DUYDU

Aynı okuldan bir başka 2’nci sınıf öğrencisi Şura Yücel, makromeden bileklik yaptığını ve çok mutlu olduğunu belirtti. “Bu etkinlikte yer almak çok güzel. Atatürk’e bu bayramı bize hediye ettiği için teşekkür etmek isterdim. Eğleniyorum ve bu gün benim için gururlu bir gün. Bu bayramı kutlamak tüm dünyaya bir hediyedir. Herkesin eğlenmeye hakkı var, bu yüzden eğlenmeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu. 2’nci sınıf öğrencisi Alya Taştan ise 23 Nisan temalı resim yaptıklarını ifade ederek, “Burada çok ilginç ve bilmediğim oyunlar oynadım. Atatürk bu bayramı bana armağan ettiği için çok mutluyum” dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur Ddemirtaş Gül-Samet Öksüz/ANKARA.