23 Nisan Etkinliği Tepkilere Neden Oldu

ETKİNLİKTEKİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinlikte yaşanan müstehcen görüntüler, geniş bir tepki dalgası yaratıyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bu onuru lekeleyen her eylem, tarihimize ve değerlerimize yapılmış bir saygısızlıktır” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Öztaylan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız maalesef CHP’li Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin yaptığı skandal kutlamalarla hüsrana dönüşmüştür. Müstehcen kıyafetler giymiş bir kadının direk etrafında sözde dans gösterisinin ne egemenlikle ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur” ifadesini kullandı.

MHP’DEN DE TEPKİ GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Milleti birbirine düşürme umudunu, kaos ve kargaşa ümitlerini, ‘savaş ilan ederim’ tehditlerini bir kenara bırakarak belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum” dedi. Ayrıca, Balıkesir’deki sivil toplum platformları üyeleri de tepki gösterdi. Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, “Bu organizasyon sadece bir dans gösterisi değil ahlaki sınırları aşan edep çizgisini silen, kamusal alanda haya perdesini yırtan bir tavırdır” açıklamasını yaptı. Yıldırım, “Toplumsal tepkileri geçiştirmek yerine halkın karşısına çıkıp özür dilenmelidir” dedi.

OLAYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

23 Nisan 2025’te Balıkesir’in CHP’li Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu kutlamalarda, bir kadının sahnede direk dansı yapması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Çocuklardan oluşan izleyici kitlesi önünde gerçekleşen bu gösteri, sosyal medya üzerinden hızla yayılarak eleştirilerin odağı haline geldi. Balıkesir Valiliği, olayın toplumun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da düzenlemeyi kınayarak mülkiye müfettişi görevlendirdiğini açıkladı.

Altıeylül Belediyesi ise, yapılan açıklamada bu performansın onaylanan program akışı dışında ve belediyenin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Kültür Müdürü’nün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımların başlatıldığını ifade etti.