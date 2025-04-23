23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladık

VALİ UĞUR TURAN’IN MESAJI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Vali Turan, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105’inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku, gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti. Turan, aynı zamanda 23 Nisan 1920’de milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanınmadığını dünyaya duyuran bir gün olduğuna dikkat çekti.

TÜRK MİLLETİNİN GAZİ MECLİSİ

Vali Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk milletinin Gazi Meclisi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Şanlı Kurtuluş Savaşı devam ederken 105 yıl önce bugün dualarla, tekbirlerle açılışı gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin karargahı, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncü kurumu olmuştur. Aziz milletimizin kahramanlık destanları yazarak verdiği milli mücadele zaferle sonuçlanmış ve meclisimiz Gazi unvanı almıştır.”

ÇOCUKLARA ARMAGAN EDİLEN BİR GÜN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Turan, “Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın, gençlerimizin varlığı Devlet ve Millet olarak tarih, medeniyet ve gelecek yolculuğumuzda en kıymetli beşeri hazinemizdir.” dedi.