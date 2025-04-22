23 Nisan Kutlamaları TBMM’de Başladı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü kutlamaları TBMM bahçesinde gerçekleştirilen “Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi” programıyla başlamış durumda. Bu program çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TBMM Kupası Yarışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirilen 23 Nisan temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarının ödül töreni de gerçekleştirildi. Ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenen “7 Bölgeden 7 Eser – 23 Nisan Konseri” etkinliği de Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla vücut buldu.

ÇOCUKLAR ÖZGÜN ESERLERİ SESLENDİRDİ

Etkinlikte bulunan çocuklar, kendi yörelerinden gelen melodileri yansıtan özgün eserlerini seslendirirken, bunu Erzurum, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, İstanbul, Rize ve Ankara gibi illerden gelen 7 okul ve 2 özel okul öğrencisi gerçekleştirdi. Öğrenciler iki dörtlük ve bir nakarattan oluşan şiirler yazdı. Daha sonra alanında uzman ekipler, çocuklara beste yapma sürecinde rehberlik etti. Sonrasında, TBMM Kupası Yarışmaları ve 23 Nisan temalı yarışmaların ödül töreninde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar ve milletvekilleri ödülleri dereceye giren öğrencilere takdim etti.

MİLLİ EGLENKLIK VURGUSU

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan etkinliklerine katılacak öğrencilerin karar alma sürecindeki rolüne dikkat çekerek, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok görevimiz var. Amacımız çocuklarımızı geleceğimize, demokrasimize sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek” dedi. Tekin, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak tanımlamak istediklerini belirtti ve “Demokrasimizi, milli irademizi 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğratmayan bir yüzyıl istiyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLİ DEĞERLERİMİZİ KUŞANARAK İLERLEYECEĞİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuşmasında milli egemenlik konusuna vurgu yaparak, “23 Nisan, yalnızca cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün değil, aynı zamanda milli kurtuluş mücadelemizin de simgesidir” ifadesini kullandı. Cumhuriyeti güçlendirmek için yeni nesilleri iyi yetiştirmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı’na yönelik hedeflerini ve uluslararası alanda söz sahibi olmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Bu çerçevede, Türkiye’nin kültür, spor ve teknoloji alanlarında ilerlemesi için milli değerleri benimseyerek daha ileriye gitmenin önemini vurguladı.