23 Nisan Noterler Açık Değil

23 NİSAN’DA NOTERLERİN DURUMU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde “23 Nisan noterler çalışıyor mu” sorusu sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getirmek isteyen vatandaşlar, noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı bilgilendirmelere göre, “23 Nisan’da tüm noter hizmetleri duracak.”

ACİL NOTER İŞLEMLERİ İÇİN NÖBETÇİ NOTERLER

Acil noter işlemleri için bazı büyük şehirlerde belirlenen nöbetçi noter uygulamaları mevcut oluyor. Nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden bulundukları il için sorgulama yapabiliyorlar. Bu sayede 23 Nisan günü acil işlemler için alternatif bir yol bulunabilir.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş özel bir gün. Her yıl bu özel gün öncesinde “23 Nisan resmi tatil mi” sorusu gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Öne çıkan resmi tatil tarihleri arasında 1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili, 23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar), 15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı ve 29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.