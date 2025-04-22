23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

23 NİSAN’DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geliyor. Resmi işlemlerini bu tarih aralığına denk getirmek isteyen bireyler, “23 Nisan noterler çalışıyor mu?” sorusunu araştırıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı açıklamalara göre, 23 Nisan’da tüm noter hizmetleri duracak.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMALARI

Acil noter işlemleri için bazı büyük şehirlerde nöbetçi noter uygulamaları mevcut olabiliyor. Nöbetçi noterlerin varlığını kontrol etmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yaşadıkları il için sorgulama yapabiliyorlar. Bu sayede 23 Nisan günü çok acil işlemler için alternatif bir yol bulmak mümkün oluyor.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara özel olarak armağan edilmiş bir gündür. Her yıl bu özel gün öncesinde “23 Nisan resmi tatil mi?” sorusu gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Diğer resmi tatil günleri arasında 1 Ocak 2025 Yılbaşı, 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2025 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Haziran – 3 Temmuz 2025 Kurban Bayramı, 15 Temmuz 2025 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı ve 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.