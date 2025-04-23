23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

23 NİSAN’DA NOTERLERİN DURUMU

23 Nisan, noterler çalışıyor mu sorusu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından merak edilen önemli bir konu. Özellikle bu tarihe resmi işlemlerini denk getirecek olanlar, “23 Nisan noterler çalışıyor mu?” sorusunun cevabını arıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı açıklamalara göre, 23 Nisan’da tüm noter hizmetleri duracak.

ACİL NOTER İŞLEMLERİ İÇİN NÖBETÇİ NOTER

Acil noter işlemleri için bazı büyük şehirlerde belirlenen nöbetçi noter uygulamaları mevcut. Nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi web sitesi üzerinden kendi illeri için sorgulama yapabilir. Böylece 23 Nisan günü acil ihtiyaçlar için alternatif yollar bulmak mümkün olabilir.

23 NİSAN’IN RESMİ TATİL OLDUĞU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara verilen özel bir gündür. Her yıl bu özel gün öncesinde 23 Nisan resmi tatil mi sorusu gündeme geliyor. Yasal mevzuata göre, 23 Nisan ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

TATİL TAKVİMİ

23 Nisan ile ilgili olarak 2025 yılı resmi tatil takvimi şu şekildedir:

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı