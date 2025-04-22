23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

23 NİSAN NOTERLERİN DURUMU

23 Nisan tarihli noterlerin çalışma durumu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde merak edilen konulardan biri oluyor. Özellikle resmi işlemlerini bu tarihe ayarlamak isteyen vatandaşlar, “23 Nisan noterler çalışıyor mu” sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki, 23 Nisan’da noterler açık mı? Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre, 23 Nisan’da tüm noter hizmetleri duruyor. Ancak, acil noter işlemleri için bazı büyük şehirlerde nöbetçi noter uygulamaları mevcut olabiliyor. Bu uygulamalardan faydalanmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yaşadıkları ildeki nöbetçi noterleri sorgulayabilirler. Böylece 23 Nisan günü acil ihtiyaçlar için alternatif bir çözüm bulma imkanı sağlamış olurlar.

23 NİSAN’IN ÖNEMİ VE RESMİ TATİL DURUMU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen özel bir gündür. Her yıl bu özel gün öncesinde 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığına dair sorular gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2025 yılında resmi tatil günleri arasında 1 Ocak 2025 Yılbaşı Tatili, 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2025 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Haziran – 3 Temmuz 2025 Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar), 15 Temmuz 2025 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı ve 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.