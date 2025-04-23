23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

GÜNÜMÜZÜN MERAK EDİLEN SORUSU: 23 NİSAN’DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde birçok vatandaş, “23 Nisan noterler çalışıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bu tarihe denk gelen resmi işlemleri olan kişiler için bu konu önem taşımakta. Peki, 23 Nisan’da noter hizmetleri nasıl olacak?

NOTER HİZMETLERİ DURUYOR

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nden alınan bilgilere göre, 23 Nisan’da tüm noter hizmetleri duracak. Ancak, acil noter işlemleri için bazı büyük şehirlerde nöbetçi noterler hizmet verebiliyor. Nöbetçi noter uygulamasının mevcut olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yaşadıkları il hakkında sorgulama yapabilirler. Bu sayede, 23 Nisan günü acil işlemler için alternatif yollar bulmak mümkün olabilir.

RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş özel bir gündür. Her yıl öncesinde “23 Nisan resmi tatil mi?” sorusu gündeme gelmektedir. Yasal düzenlemelere göre, 23 Nisan ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Gelecek yılın tatil takvimi ise şu şekildedir:

– 1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

– 23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

– 1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

– 19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

– 30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

– 15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

– 30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

– 29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı