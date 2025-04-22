23 Nisan Resmi Tatil, Kurumlar Kapalı

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğin millete ait olduğunu simgeleyen bu özel gün, resmi tatil olarak kutlanıyor.

DEVLET KURUMLARI VE BELEDİYELERİN TATİL DURUMU

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki devlet daireleri kapalı olacaktır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, emniyet müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, tapu ve kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu kurumu bu tarihte hizmet vermeyecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM FARKLILIĞI

Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebiliyor. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan’da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebiliyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.