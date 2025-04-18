23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara sunulmuş olan özel bir gündür. Bu tarihi önemi nedeniyle her yıl, 23 Nisan resmi tatil mi sorusu gündeme geliyor. Özellikle öğrenci ve çalışanlar, bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Şimdi, 23 Nisan resmi tatil mi ve 23 Nisan’da okullar tatil mi sorularının cevaplarına bakalım.

23 NİSAN RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

Yasal düzenlemelere göre, 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar kapalı olacak. Bu nedenle, resmi işlemleri olan vatandaşların, bu tarihi dikkate alması gerekiyor. 23 Nisan’da tatil yapılan diğer günlerle ilgili bilgi verilirse, 2025 takvimi şu şekildedir:

2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı