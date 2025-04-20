23 Nisan Resmi Tatil Midir?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

“23 Nisan resmi tatil mi?” sorusu, 2025 yılı itibarıyla yine gündemde yer buluyor. Resmi takvime göre, Türkiye’de 23 Nisan resmi tatil olarak kabul ediliyor. Hem öğrenciler hem de veliler, çalışanlar da bu konuda yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan’da okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar…

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM

23 Nisan 2025 tarihinde kamu çalışanları ile birçok özel sektör çalışanı resmi tatil kapsamında izinli olacak. Ancak özel sektör için çalışma düzeni, şirket politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Milli Bayramlardan biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da anılıyor. Bu nedenle, 23 Nisan yalnızca bir tatil günü değil, aynı zamanda ulusal bir bayram niteliği taşıyor.

KUTLAMALAR VE ETKİNLİKLER

Resmi tatil kapsamında 23 Nisan’da özel etkinlikler, törenler ve kutlamalar gerçekleşiyor. Bununla beraber, okullarda düzenlenen çocuk bayramı etkinlikleri de dikkat çekiyor. Büyük şehirlerde ise resmi geçit törenleri, konserler ve halk etkinlikleri düzenleniyor.

2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran – 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı