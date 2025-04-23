23 Nisan Resmi Tatil Olacak

23 NİSAN RESMİ TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen ve egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan bu özel gün, resmi tatil olarak değerlendirme bulunuyor. Peki, 23 Nisan’da belediyeler tatil mi?

KAMU KURUMLARI KAPALI

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olmasından ötürü Türkiye genelindeki devlet daireleri hizmet vermeyecek. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar, emniyet müdürlükleri, nüfus müdürlükleri ve tapu kadastro müdürlükleri gibi pek çok kamu kurumu bu tarihte kapalı olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu nedenle resmi tatil olarak kabul ediliyor.

23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk geldiğinden dolayı okullar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve bankalar kapalı olacaktır. Ancak özel sektörde durum çeşitli şekillerde olabiliyor. Bazı özel sektör kuruluşları bu günde çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin veriyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü için dikkate alınması gereken hususlar bunlardır.