23 Nisan Resmi Tatil Olarak Belirleniyor

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu gün kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri kapalı oluyor. Fakat, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmaması, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak değişiyor.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ AÇIKLAMASI YOK

22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 23 Nisan 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Bu durum, bayram sırasında geçişlerin nasıl olacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.

YİD MODELİ YOLLARDA ÜCRETLİ GEÇİŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmediği, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar (Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi) bayram günlerinde bile ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmiyor. Bu nedenle, 23 Nisan 2025’te bu yolların ücretli olacağı düşünülüyor.