23 Nisan Resmi Tatil Olduğu İçin

23 NİSAN TATİLİ KUTLANACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl coşkuyla kutlanacak. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi diğer önemli günlerde de resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının tümü kapalı oluyor. Peki, 22 Nisan’da okullar tatil mi? 22 Nisan Salı günü okullar açık mı?

22 NİSAN OKULLARDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

23 Nisan resmi tatil kapsamına dahilken, 22 Nisan resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 22 Nisan Salı günü okullarda eğitim ve öğretim herhangi bir kesinti olmadan devam edecek. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler de bu gün tatil değil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanacak.

AREFE GÜNLERİ VE DİNİ BAYRAMLAR

Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı gibi dini günlerin bir gün öncesi arefe olarak kabul ediliyor. Bu arefe günleri yarım gün tatil oluyor. Ancak 23 Nisan dini bayram olmadığından, 22 Nisan yarım gün tatil olmayan bir gün olarak geçiyor. Kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmeler bu tarihte tam gün açık kalacak.