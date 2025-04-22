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23 Nisan Tatil, 22 Nisan Belirsiz

23 NİSAN’DAN ÖNCEKİ TATİL GÜNÜ

23 Nisan resmi tatil olduğu için, 22 Nisan’ın da tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Hem çalışanlar hem de öğrenciler, 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusunu araştırıyor. “23 Nisan liseler tatil mi?” sorusu da gündemde.

23 NİSAN RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Bu durum okulların tatil olmasına yol açıyor. Lise öğrencileri de bu tatilden faydalanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan, ülkemiz için resmi tatil niteliği taşıyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

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