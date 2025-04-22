23 Nisan Tatil, 22 Nisan Da Mi?

23 NİSAN TATİLİ ÜZERİNE SORULAR

23 Nisan resmi tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, 22 Nisan’ın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler, “22 Nisan Salı günü tatil mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Okulların tatil olup olmadığı da sorgulanan bir diğer konu.

ÖĞRENCİLERİN TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bu günde tüm okullar tatil yapıyor. Lise öğrencileri de bu tatilden faydalanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyadaki çocuklara hediye ettiği bu özel gün, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Öyle ki, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.