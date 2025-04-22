23 Nisan Tatil, 22 Nisan Merak Ediliyor

23 NİSAN’IN TATİLİ VE 22 NİSAN HAKKINDAKİ SORULAR

23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle, bugün yani 22 Nisan’ın tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Hem çalışanlar hem de öğrenciler 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle okullar tatil olacak ve lise öğrencileri de bu tatilden yararlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan, ülkemizde resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacak.