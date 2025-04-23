23 Nisan Tatil, Devlet Daireleri Kapalı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZELLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve egemenliğin millete ait olduğunu simgeleyen bu özel gün, resmi tatil olarak kutlanıyor. 23 Nisan’da kamu kurumlarının durumu ise merak ediliyor.

DEVLET DAİRELERİ KAPALI OLACAK

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki devlet daireleri hizmet vermeyecek. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, emniyet müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, tapu ve kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu kurumu bu tarihte kapalı olacaktır. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk geldiği için, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar bu tarihte kapalı olacak. Ancak özel sektörde durum farklı olabiliyor. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan’da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin vermeyi tercih edebiliyor. Bu yüzden özel sektördeki tatil durumu kuruluşlara göre farklılık gösterebilir.