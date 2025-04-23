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23 Nisan Tatil Olacak Mı?

TATİL DURUMU GÜNDEMDE

23 Nisan resmi tatil olmasıyla birlikte, 22 Nisan’ın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler, 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi bir tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle okullar tatil olacak ve lise öğrencileri de bu tatilden faydalanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan, ülkemizde önemli bir gün olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü ise okullar, üniversiteler, kamu kurumları ile bankalar kapalı olacak.

ÖNEMLİ

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23 Nisan Noterler Kapalı Olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda noterlerin çalışıp çalışmayacağı, resmi açıklamalara göre kamu kurumlarının tatil olması nedeniyle hayır.
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İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Verildi

44. İstanbul Film Festivali'nde 'Ders Olsun' en iyi film ödülünü kazanırken, 'Yeni Şafak Solarken' en iyi yönetmen ödülünü aldı. Toplamda 18 ödül dağıtıldı.

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