23 Nisan Tatil Olacak mı?

23 NİSAN TATİLİ ÜZERİNE SORULAR

Bugün, yani 22 Nisan’da resmi tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Çalışanlar ve öğrenciler, “22 Nisan Salı günü tatil mi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu sorular, özellikle yaklaşan 23 Nisan tatili ile bağlantılı olarak daha da önem kazandı.

23 NİSAN TATİLİ VE KAPSAMI

23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Okulların tatil olması nedeniyle lise öğrencileri de bu tatilden yararlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan bu özel gün, her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanmakta.

RESMİ TATİLLER VE KAPALI KURUMLAR

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Bu tarih, resmi tatil olarak belirlenmiş olduğu için, tüm çalışanların ve öğrencilerin tatil yapıp bu günde dinlenmeleri mümkün hale geliyor.