23 Nisan Tatilde Devlet Daireleri Kapalı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NDA KAMU KURUMLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve milletin egemenliğini simgeleyen bu anlamlı gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, 23 Nisan’da belediyeler tatil mi merak ediliyor.

RESMİ TATİL TARİHİ VE KAMU HİZMETLERİ

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olacağı için Türkiye genelindeki devlet daireleri kapalı olacaktır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, emniyet ve nüfus müdürlükleri, tapu ve kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu kurumu bu tarihte hizmet vermeyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak değerlendirildiği için 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kapalı olacaktır. Ancak özel sektörde bu durum değişiklik gösterebiliyor. Bazı özel sektör kuruluşları, 23 Nisan’da çalışmaya devam ederken, diğerleri ise çalışanlarına izin verebiliyor.