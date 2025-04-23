23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

ÇALIŞANLAR VE ÖĞRENCİLERİN TATİL DURUMU

23 Nisan’ın resmi tatil olması sebebiyle, 22 Nisan’ın tatil olup olmadığı konusu gündeme geliyor. Çalışanlar ve öğrenciler, 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusunun cevabını aramaya başladı. Özellikle lise öğrencileri bu durumu merak ediyor.

23 NİSAN TATİLİ VE OKULLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, okullar tatil olacak ve lise öğrencileri de bu tatilden faydalanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan, ülkemizdeki eğitim kurumlarının kapalı olmasına neden oluyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek.