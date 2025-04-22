23 Nisan, TBMM’nin Açıldığı Gündür

23 NİSAN 1920’DE NE OLDU?

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. TBMM, Ankara’da kurulmuş olup, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarih, Türk milleti için büyük bir anlam taşımaktadır ve her sene ülke genelinde coşkuyla kutlanmaktadır.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, ulusal egemenliğin ilanı olarak da anılmaktadır. O dönemde, Türkiye işgal altındayken, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele hareketi TBMM’nin açılmasını sağlamış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine olan kararlılığını göstermiştir. 23 Nisan her yıl, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta, bu bayramda çocukların haklarına verilen önem vurgulanmaktadır.

Bu özel günde, Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar gerçekleştirilmektedir. Okullarda, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenir ve onların geleceğin temsilcileri olarak haklarına sahip çıkılması gerektiği belirtilir.