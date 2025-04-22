Haberler

23 Nisan, TBMM’nin Açıldığı Gündür

23 NİSAN 1920’DE NE OLDU?

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. TBMM, Ankara’da kurulmuş olup, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarih, Türk milleti için büyük bir anlam taşımaktadır ve her sene ülke genelinde coşkuyla kutlanmaktadır.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, ulusal egemenliğin ilanı olarak da anılmaktadır. O dönemde, Türkiye işgal altındayken, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele hareketi TBMM’nin açılmasını sağlamış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine olan kararlılığını göstermiştir. 23 Nisan her yıl, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta, bu bayramda çocukların haklarına verilen önem vurgulanmaktadır.

Bu özel günde, Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar gerçekleştirilmektedir. Okullarda, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenir ve onların geleceğin temsilcileri olarak haklarına sahip çıkılması gerektiği belirtilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray'a 5-1 yenildi. Teknik direktör Recep Uçar, takımı coşkulu oynamak üzere hazırladıklarını ancak sonuçtan sorumlu olduğunu söyledi.
Haberler

D-100 Üst Geçit Sökümü Nedeniyle Kapalı

İstanbul D-100 karayolu Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi sökümü nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki şeritler kapatıldı, yan yollardan ulaşım sağlanıyor. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.