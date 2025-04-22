23 Nisan, TBMM’nin Açılış Günüdür

23 NİSAN 1920 TARİHİ

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı tarihtir. Bu meclis, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olarak bilinir. TBMM, ülkenin yönetim merkezi olan Ankara’da kurulmuş ve Türk halkı için büyük bir anlam taşımaktadır. Her yıl 23 Nisan, ülkemizde coşkuyla kutlanarak önemini korur.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla aynı zamanda ulusal egemenliğin ilan edildiği bir gün olarak da anılır. TBMM’nin kurulması, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde attığı önemli adımlardan biridir ve bu açılış, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele hareketinin bir parçasıdır. Hali hazırda işgal altında olan bir ülkede, Türk milleti kendi egemenliğini ilan ederek bağımsızlık yolundaki kararlılığını göstermiştir.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayram, Türkiye’deki çocukların haklarına ve onlara sunulan öneme dikkat çekmektedir. Her yıl çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar gerçekleştirilmektedir. Okul ve diğer kurumlar, bu özel günde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların geleceğin temsilcileri olduğu ve haklarının korunması gerektiği mesajını yaymaktadır.