23 Nisan, TBMM’nin Açılış Tarihidir

23 NİSAN TARİHİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün olarak kaydedilmektedir. TBMM, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin ana merkezlerinden biri olan Ankara’da faaliyete geçmiştir ve ülkenin yönetim merkezi olma işlevini üstlenmiştir. Bu tarih, Türk halkı için büyük bir öneme sahiptir ve her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

TBMM’NİN AÇILIŞI VE ULUSAL EGEMENLİK

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla ulusal egemenliğin ilan edildiği bir gün olarak anılmaktadır. TBMM’nin kuruluşu, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir adım olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen milli mücadele hareketi çerçevesinde, TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti egemenliğini ilan etmiş ve bağımsızlık mücadelesini kararlılıkla sürdürme iradesini göstermiştir.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

23 Nisan, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu bayram, Türkiye’deki çocuklara ve onların haklarına verilen önemi ön plana çıkarmaktadır. Her yıl bu özel gün için çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar düzenlenir. Okullarda ve diğer kurumlarda, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilerek onların geleceğin temsilcileri olduğu ve haklarının korunması gerektiği vurgulanır.