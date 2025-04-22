23 Nisan Ücretsiz Geçiş Yok

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle kamu kurumları, eğitim kurumları ve birçok iş yeri kapalı oluyor. Ancak, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak belirleniyor. 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 23 Nisan 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz geçişine dair resmi bir açıklama yer almıyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL UYGULAMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeyen, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar (Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi) bayram günlerinde dahi ücretsiz geçiş kapsamına alınmıyor. Dolayısıyla, 23 Nisan 2025 tarihinde bu yolların ücretli geçiş yapması öngörülüyor.