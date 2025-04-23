23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan karar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü geçerli olacak ve vatandaşlar, belirlenen bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Bu kapsamda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve onların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler aracılığıyla sunulan toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutuluyor.