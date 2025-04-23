23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hale geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar doğrultusunda, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

BELİRLİ HATLARDA UYGULAMA YER ALACAK

Bu kapsamda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve ilgili kuruluşların sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası gereğince muaf tutulacak.