23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karara göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar belirli toplu taşıma araçlarındaki hizmetlerden ücretsiz yararlanma imkanı bulacak.

HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ OLACAK?

Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri dahil, belediye ve bu belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası gereği muaf tutulacak.