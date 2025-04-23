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23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmetleri

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü geçerli olacak. Vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

UYGULANACAK HATLAR

Açıklanan karara göre, 23 Nisan’da geçerli olacak ücretsiz hizmetlerden yararlanacak hatlar arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bulunuyor. Ayrıca belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetlerinde de bu muafiyet uygulanacak.

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