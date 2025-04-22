23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmetleri

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar doğrultusunda, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü vatandaşlar belirli toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE HİZMETLERİ

Bu kapsamda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet sunacak. Ayrıca, belediyeler ve bunların oluşturduğu birlik, müessese ve işletmeler aracılığıyla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.