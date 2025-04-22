23 Nisan Ücretsiz Yollar Belirsizdir

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESMİ TATİLDİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak geçiyor. Bu durumda kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri kapanıyor. Ancak bu bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını belirleyen, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı oluyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 23 Nisan 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz geçiş olacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmediği, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar, bayramlarda ücretsiz geçiş hakkından yararlanamıyor. Bu nedenle, 23 Nisan 2025’te bu yol ve köprülerin ücretli olacağı öngörülüyor.