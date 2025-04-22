23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Kutlandı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türkiye’nin değerleriyle buluşmasının hep birlikte ortak milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmenin bir aracı olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı aynı şekilde Türkiye’nin geleceğinin parlak geleceğinin hazırlayıcı olan gençlerimizin, çocuklarımızın ve evlatlarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesinin hatırlandığı önemli bir milli gün olarak görüyoruz” dedi. TBMM Bahçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinin açılışında çocuklar şarkılar söyledi, folklor gösterisi gerçekleştirdi. Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti: “23 Nisan, gazi Meclisimizde sadece Cumhuriyeti kuran, millet iradesini bir araya getiren bir Meclis olarak değil, milli kurtuluş mücadelemizi veren bir karargah olarak kullanıldı. Bu günlerde dahi milli egemenlik vurgusu çok önemliydi. Yani bu milletin egemenliğine sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmak, milletten başka hiçbir gücün olmadığını, milletten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyeceğimizi ilan etmek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk hedefi, ilk vazifesiydi. Bu çerçevede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı halinde milletimize bayram olarak hediye edilen bugünün ilk anlamı milli egemenliğe sahip çıkmaktır.”

MİLLİ EGEMENLİK VE MİLLİ IRADENİN ANLAMI

Milli egemenlik, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin salonlarında var olan bir gerçek değil. Kurtulmuş, “Millet adına, milleti temsil eden vekiller aracılığıyla milli irade bu binada tecelli ediyor olsa da, aynı şekilde milli irade milletin bulunduğu her yerde ortaya çıkan iradedir. Milli irade, köyde, kentte vatandaşın gönlünde ve zihninde milletini, milli değerlerini, vatanını korumak için ortaya koyduğu iradenin tamamıdır. Bu bağlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yalnızca resmi bir bayram olarak kutlamanın çok ötesinde bunu bir millet bayramı haline dönüştürmek en temel vazifelerimizden biridir” şeklinde ifade etti.

ÇOCUKLARIN GELECEKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Kurtulmuş, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi konusundaki sorumlulukları hatırlatarak, “Bu gayretle yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki burada gördüğünüz çocuklar, bizim yaşadığımız Türkiye’den çok daha güçlü, büyük ve müreffeh bir Türkiye’yi gerçekleştirecek” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Türkiye ancak muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp, onun da çok daha üstüne çıkacaktır” dedi. Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Türkiye’nin değerleriyle buluşmasının bir aracı olarak görüldüğünün altını çizdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN VURGU YAPTIĞI DEĞERLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların şarkılarındaki ortak egemenlik vurgusunun önemine dikkat çekerek, “Bu da önemli bir ders veriyor. Ben çocuklarımızın bu kadar sorumluluk sahibi yetişmelerinden dolayı mutluyum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Tekin, çocukların “bu vatanın umudu, yarınlarıyız” ifadelerini kullandıklarını belirtti.

SPORUN ÖNEMİ VE DAVETLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, illerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası organizasyonu yaptıklarını ve “Ülkemizi seviyoruz. Güzel şeyler istiyoruz. Gülün, eğlenin, coşun. Bugünün tadını çıkarın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” açıklamasını yaptı. Kurtulmuş, etkinlik kapsamında resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.