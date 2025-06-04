23 Yaşındaki Reyes, Mar-a-Lago’da Yakalandı

FLORIDA’DAKİ MALİKANEYE GİRMEK İSTEYEN KİŞİ YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’ya girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Salı sabahı gerçekleşen olayda, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, Gizli Servis tarafından yakalandı. Reyes, Trump’a “İncil’i yaymak” ve başkanın genç torunu ile evlenmek istediğini belirtti.

GÜVENLİK ÇİTİNİ AŞTI

Palm Beach Polis Departmanı’na göre, Anthony Thomas Reyes, Mar-a-Lago’nun çevresindeki güvenlik çitini geçerek malikaneye girmeye çalıştı. Alarm sisteminin aktifleştirilmesi üzerine olay yerine gelen Gizli Servis üyeleri, Reyes’i gözaltına aldı. Reyes’in amacı ise oldukça ilginç olarak kaydedildi. Fox News’te yer alan haberlere göre, Trump’a “İncil’in mesajını iletmek” ve Trump’ın genç torunu Kai ile “evlenmek” istediğini ifade etti.

ÖNCEKİ YILBAŞI GECEKİ OLAY

Olay anında Trump’ın başkent Washington’da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sonrası hazırlanan polis raporunda, Reyes’in daha önce yılbaşı gecesi benzer bir şekilde mülke izinsiz girmeye çalıştığı ve o sırada Trump’ın da tesiste olduğu bilgisi yer aldı. İlk olayda polis, Reyes’e sadece resmi bir uyarı vermekle yetindi. Ancak bu defa, olayın ciddiyeti nedeniyle bin dolarlık kefalet, 50 bin dolara çıkarıldı. Ayrıca, federal suçlamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.