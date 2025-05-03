24. Afyon Klasik Müzik Festivali Gerçekleşti

AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, ikinci gününde “Karolina Franclikova-Prag Beşlisi” ve “Suk Dörtlüsü” ile gerçekleştirildi. Festival, Afyonkarahisar Müzesi’nin fuaye alanında düzenlendi.

ÇEK SANATÇILARDAN SEÇKİNLER

“Karolina Franclikova-Prag Beşlisi” ve “Suk Dörtlüsü” gruplarının sanatçıları, konserlerinde keman, viyola ve çello enstrüman kombinasyonlarıyla performans sergiledi. Çek sanatçılar, müzikseverlere birçok seçkin eseri sundu. Klasik müzik tutkunları, konser boyunca yoğun ilgi gösterdi.