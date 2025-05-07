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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali

AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ’NDEN GÖRKEMLİ BİR GÜN

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği altıncı gününde Çekya’nın “Ars Essendi Üçlüsü”nü ağırladı. Festival, Afyonkarahisar Müzesi’nin fuaye alanında gerçekleşti ve klasik müzik tutkunlarıyla dolup taştı.

ÇEK SANATÇILARDAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Konserde, sanatçılar Eva Strejcova piyano, Mariia Prokofeva keman ve Oleg Cingarski çello ile dikkat çekici eserleri seslendirdi. Sanatseverler, özellikle Çek trio’nun performansını heyecanla izledi ve etkinliğe büyük bir ilgi gösterdi.

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